Et nous y voilà enfin! Après un an d’attente, les ondes radios diffusent à nouveau le devenu célèbre « VENEZ… » que tous les fans du bien connu 37ème Festival International du film Fantastique de Bruxelles (le BIFFF pour les intimes) attendent avec une impatience difficilement soutenable…

Comme d’habitude depuis quelques années déjà le BIFFF déroulera son tapis rouge sang à Bozar pendant les vacances de Pâques, soit cette année du 9 au 21 avril 2019.

Animé par une nouvelle équipe depuis l’année dernière, les dirigeants de PeyMey ayant passé la main en douceur pour prendre une retraite bien méritée sur une île paradisiaque peuplée essentiellement de morts-vivants, de goules et d’incubes (que du bonheur en somme!), le BIFFF a vu le nombre de films présentés se réduire quelque peu pour permettre une amélioration de la qualité plutôt que la quantité.

C’est donc environ 90 longs métrages qui seront présentés en avant-première ainsi qu’une centaine de courts. Avec quelques grosses productions dans sa programmation (notamment PET SEMETARY en ouverture, GRETA en clôture et HELLBOY dans la soirée du 12 avril), la 37è édition promet son lot de thrillers, d’horreur et de SF. Il sera même possible de voir quelques bons nanars assumés ou plus sérieusement des longs métrages en provenance direct de notre plat pays (PLAY OR DIE ou EXTRA ORDINARY).

HELL BOY

Si le BIFFF reste un Festival de films, il a su, au fil des ans, instaurer une galaxie d’événements autour de son sujet. Et cette année sera, comme d’habitude, riche en surprises. Et la Zombifff run en est une! Le 13 avril de 20h à 24h, des coureurs (qui doivent s’enregistrer ici) devront faire un parcours parsemés de Zombie sans se faire dévorer. Voilà qui promet bien du plaisir et quelques belles photos déjantées dans les rues de Bruxelles. Le BIFFF célèbrera aussi son partenariat avec une plateforme de streaming nommée Spamflix qui présente des films hors du commun, étranges, choquants, absurdes et autres.

Bien sûr à côté de ces nouveautés, on retrouvera des classiques plus récents: la 4e Gaming Madness (du 10 au 20 avril), la BIFFF VR Experience qui revient cette fois-ci avec une compétition et le 3e BIFFF Market, marché du film qui avait bien démarré l’année dernière; mais aussi des vieux classiques: le 36e concours de maquillage, le 32e concours international de peinture sur corps et le bal des vampires (le 20 avril).

Côté films et compétitions, on retrouvera la compétition internationale avec 9 films, la compétition thriller avec 10 films, la compétition européenne avec 9 films et la compétition du 7e parallèle avec 10 films.

IRON SKY 2 dans la compétition européenne

Pour finir, n’oublions surtout pas l’adoubement de Udo Kier à l’ordre des Chevaliers du Corbeau et la master class de Steve Johnson, spécialiste des effets spéciaux (SPECIES, BLADE II, THE ABYSS) qui aura lieu le vendredi 19 avril à 19h au ciné 2.

Alors si, après ce déploiement de moyens pour vous attirer Bozar, vous ne pointez pas le bout de votre nez quelques soirs d’affilée, c’est que votre cas est définitivement désespéré…

Plus d’infos sur: www.bifff.net