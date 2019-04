Et oui, les bonnes choses ont toutes une fin. Il en va de même avec le 37e BIFFF qui s’est déroulé à Bozar du 9 au 21 avril 2019.

Et comme tout festival qui se respecte, le dernier jour est consacré au film de clôture (GRETA de l’excellent Neil Jordan dans ce cas-ci) et au palmarès des différentes compétitions.

Malgré le beau temps météo sur la fin, les salles de Bozar étaient souvent pleines à craquer, témoins d’un engouement jamais démenti pour les films de genre. Cela donne donc plus de 55000 spectateurs sur la période avec pourtant une dizaine de films en moins par rapport à l’année dernière. Le pari de la jeune garde de PeyMey (une réduction du nombre de films projetés) a donc payé sans perdre de public.

Très festif, le BIFFF de cette année était un bon cru avec peu de films inintéressants et une très bonne moyenne d’ensemble avec quelques petites perles rares comme ONE CUT OF THE DEAD, THE BLOOD OF WOLVES, STRAY, THE POOL et bien d’autres encore.

Le palmarès -assez diversifié- reflète bien ce bon cru en espérant que quelques-uns des primés trouveront le chemin des salles (ceci est un appel aux distributeurs belges dont certains sont parfois un peu frileux quand il s’agit de films de genre).

Or donc voici quelques extraits de ce palmarès de ce 37e BIFFF:

Compétition internationale

Golden Raven: LITTLE MONSTERS de Abe Forsythe

Silver Raven: FREAKS de Adam B. Stein et Zach Lipovsky

Silver Raven: EXTRAORDINARY de Mike Ahern et Enda Loughman

Mention spéciale de Steve Johnson: THE POOL de Ping Lumprapleng

Prix du public

ONE CUT OF THE DEAD par Shin’ichirô Ueda

One Cut of the Dead: jubilatoire

Compétition Méliès

I’M BACK de Luca Miniero

Compétition 7th Orbit

WEREWOLF d’Adrian Panek

Mention spéciale à CITIES OF THE LAST THINGS de Wi Ding Ho

Prix de la critique (UPCB – UCC)

THE POOL de Ping Lumprapleng

Compétition Thriller

DOOR LOCK de Kwon Lee

Mention spéciale à BROTHER’S NEST de Clayton Jacobson

Pour le reste du palmarès, une seule référence: www.bifff.net et surtout à l’année prochaine!