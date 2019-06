Le Brussels International Film Festival, nommé aussi BRIFF pour les intimes, revient pour sa seconde édition avec toujours le même leitmotiv: faire de Bruxelles la capitale du cinéma pendant 10 jours, du 20 au 29 juin 2019.

Le BRIFF se veut donc clairement un événement d’envergure mais aussi un reflet de la multi-culturalité de Bruxelles en proposant un programme diversifié et international.

Trois compétitions, internationales, européennes et nationales, seront ainsi proposées aux spectateurs. Ce ne sont pas moins de 20 films internationaux (en provenance des festivals de Berlin, de Cannes ou de Venise), 8 films européens et 6 films « made in Belgium » qui vont être présentés dans les différents lieux du festival: Bozar, Flagey, UGC De Brouckère, le cinéma Palace et celui des Galeries.

Côté personnalités attendues au BRIFF, Michel Hazavanicius (THE ARTIST, OSS 117) sera l’invité d’honneur du Festival. Mais le BRIFF recevra aussi Abel Ferrara à l’occasion notamment de la sortie de son film TOMMASO, Emilie Dequenne qui, à l’occasion de son 20e anniversaire de carrière, présentera ROSETTA (le 24 juin). En plus de ces invités, le BRIFF donnera une carte blanche à Bouli Lanners qui sélectionnera 6 de ses films préférés pour être projetés lors du Festival.

Enfin, pour assurer le côté festif au sein de Bruxelles, le BRIFF s’associera avec Bozar pour proposer, sur le thème « curated by Bozar », un ensemble d’événements (Screen the Beat, Are you series?, LA FLOR, etc), et mettra aussi en place un panorama belge, des projections plein air avec Open Air ou encore Expérience Festival (4e édition).

Pour avoir plus d’informations sur ce que vous propose le BRIFF et vivre l’événement au jour le jour, n’hésitez pas à visiter le site du BRIFF ici