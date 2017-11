C’est du 23 novembre au 2 décembre que se déroulera la 17è édition de Filmer à tout prix, le festival du cinéma documentaire qui propose des films répondant à la fois à des critères ethnologiques mais aussi des critères esthétiques.

Fier de ses 7500 spectateurs en moyenne, Filmer à tout prix présente comme chaque année des lignes directrices dans sa programmation. On retrouvera ainsi une section “Regards sur l’Algérie contemporaine” qui se penchera sur le sujet “avoir 30 ans en Algérie”. Mais il y aura aussi une section proposant 26 documentaires autour de la bombe atomique, (Do Not) Look at the Flash, mettant en avant différents aspects autour du nucléaire. Une autre programmation, “Cinéma à charge” abordera dans 8 films la façon dont le cinéma documentaire peut à sa façon faire face à une vérité établie, comment ses enquêtes documentaires peuvent modifier un jugement ou une enquête policière. Bien sûr on retrouvera aussi un panorama belge, le plus éclectique possible, proposant un état des lieux sur le documentaire belge de ces 2 dernières années.

Côté festival oblige, trois compétitions seront présentes lors des 10 jours de l’événement: la compétition de courts métrages belges, celle des longs métrages belges et enfin, celle des longs métrages internationaux. Ce seront pas loin de 8 jurys qui décerneront les différents prix du Festival.

Quelques événements viendront animer l’ensemble du Festival pour le plus grand plaisir des spectateurs. Des performances (Daisy Chain), des rencontres (Cinéma Alchimie, Parole de monteur, Ouvriers et cinéastes, etc), des ciné-concerts (Egged on by Music, Van Twolips) seront de la partie. En plus de tout ces événements, le festival proposera “Danser à tout prix”, programmation musicale, lors de deux nuits de folie, les 24 novembre et 2 décembre.

Enfin, Filmer à tout prix, ce n’est pas seulement un événement dans la capitale bruxelloise, c’est aussi un événement qui s’exporte en province à Tournai, Charleroi, La Louvière et Mons.

Si vous êtes curieux de ce qui se passe dans le monde, si vous souhaitez apprendre par l’image, alors “Filmer à tout prix” est pour vous et vous allez passer dix jours de folie à vous rincez les mirettes et à nourrir votre intellect!

Plus d’infos sur: www.fatp.be