14 films en inédits, 3 modules thématiques, 2 conférences internationales, 2 invités d’honneur, le bar du Nova transformé en salles d’arcade, 3 nuits du cinéma et des séances spéciales : le 12e Festival Offscreen rouvre son cabinet des curiosités du 13 au 31 mars. La programmation complète est en ligne sur www.offscreen.be.

Offscreenings : 14 avant-premières

L’équipe d’Offscreen a sélectionné des films qui se démarquent par leur caractère anti-conformiste et leur originalité de ton, appelés à devenir les films-cultes de demain. La moisson de cette année balaie tous les genres:

la science fiction avec HIGH LIFE de Claire Denis en ouverture, ANIARA de Pella Kagerman et Hugo Lilja en film de clôture et PROSPECT de Christopher Caldwell et Zeek Earl

Les modules thématiques

Rétrospective Roberta Findlay

Roberta Findlay, papesse du cinéma d’exploitation, a été une des figures de proue de ce mouvement cinématographique qui gravitait autour de la 42e Rue à New-York. Roberta Findlay sera notre invitée d’honneur. Elle viendra présenter, au Cinéma Nova, une rétrospective de son travail lors du dernier week-end du Festival.

Death On Film

Le Cinéma Nova, le cinéma RITCS et Cinematek accueilleront une sélection de films qui traitent de la mort et de la manière de la filmer. 25 films de tous horizons allant du cinéma classique (PEEPING TOM) aux expérimentations les plus extrêmes (FACES OF DEATH, GUINEA PIG) dessineront les contours d’une sorte de pornographie de la violence.

Notre invité d’honneur pour cette thématique sera Jörg Buttgereit. En quatre films provocateurs, NEKROMANTIK 1 et 2, DER TODESKING et SCHRAMM, Jörg Buttgereit a interrogé notre rapport à la mort d’une manière à la fois subversive et romantique. Nous consacrerons une rétrospective à sa Tétralogie de la mort dans le cadre de notre module Death on Film.

Enfin, la conférence « Death On Film » réunira l’auteur du livre « Killing for Culture : From Edison to Isis », qui a servi d’inspiration pour notre programmation, et des intervenants universitaires, spécialistes de la représentation de la violence (le 23/03 à 13:30 au Cinema Nova).

Game on !

Le troisième module de cette année tournera autour des liens incestueux entre cinéma et jeux vidéo. En 13 films, la programmation au cinéma Nova passera en revue toutes les hybridations que ces deux médias ont engendré, de l’adaptation bête mais pas méchante (SUPER MARIO BROS, ACE ATTORNEY) à la réflexion morale (WARGAMES) ou esthétique (EXISTENZ, AVALON).

Pour l’occasion, le bar du Cinéma Nova sera transformé en salle d’arcade vintage, et proposera des jeux en relation avec la programmation. Le 15 mars, à l’occasion de notre Combat Video Game Night, un tournoi de jeux de combat sera organisé. Et le 14 mars, un DJ set 8-bit réunira Sporozoite, DJ Melodik Pinpon et DJ Benwa.

Ici aussi, la conférence “Ready Player One? Video Games & Film”, sur le sujet de l’adaptation cinématographique des jeux vidéo, donnera un point de vue universitaire sur la question.

Les séances spéciales

Et ce n’est pas tout! Offscreen propose également, comme chaque année, de nombreuses séances spéciales:

Cinema Bis Belge, le mini-module qui ressort les perles du cinéma belge à petit budget, consacre sa programmation à la société Général Films, des frères Querut , avec une projection en 35mm du “blue film” bruxellois LES BAISEUSES de Guy Gibert (24.03 – 21:30 – Cinema Nova).

Shortscreen (27.03 – 19:00 – Cinema Nova) a sélectionné six films qui déclinent l'esprit Offscreen en format court.

Cineketje (30.03 – 15:00 – Cinema Nova & 31.03 – 10:30 – Wiels) fera voyager les plus petits avec un programme de huit courts-métrages.

Le Cinéma RITCS consacre les séances de mars et avril de son cycle Mondo Culto à L’EXORCISTE de William Friedkin (05.03 – 19:30) et à UNDER THE SKIN de Jonathan Glazer (02.04 – 19:30).

Offscreen on tour

Le Festival continue aussi à évangéliser les cinéphiles partout en Belgique, avec des délocalisations:

à Liège, où le sixième Offscreen Liège se tiendra du 20 mars au 02 avril (www.offscreen-liege.be)

à Gand, au Kask Cinema (13.03 – 20:30 « Super Mario Bros » – 20:30 « Ace Attorney ») et lors du festival Japan Square (« Killing »)

à Courtrai, au Buda (22.03 – 20:15 « The Wolf House » – 21: 45 « Killing »)

à Anvers, au Cinema Zuid (27.03 – 20:00 « Nekromantik »)

à Bruxelles, au Cinéclub de l’Insas (26.03) et au Wiels (30.03 – 10:30 Cineketje)

Plus d’info sur www.offscreen.be