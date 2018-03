Et oui, ça y est, le printemps arrive bientôt, et c’est le moment de se pencher sur un festival qui nous propose tout ce que le cinéma fait d’étrange, hors norme et -le mot est à la mode- disruptif! C’est donc le 11e OffScreen Film Festival qui va dérouler son tapis rouge au Nova, à la Cinematek et à Bozar entre le 7 et le 25 mars 2018.

Pour les amateurs de films cultes « borderlines », cet événement incontournable à Bruxelles commencera très fort par une ouverture dans le genre « rape and revenge » avec une sacrée dose de féminisme puisque REVENGE (c’est son titre) est réalisé par la française Coralie Fargeat qui va nous (dé)montrer que le cinéma de genre subit depuis quelque temps un véritable sursaut en France.

Mais ce ne sera que le début d’un marathon filmique (3 semaines, qui dit mieux?) divisé en plusieurs sections. Les Offscreenings reprendront par exemple plus de 15 films « culte-en-devenir » parmi lesquels sont à noter A GHOST STORY, THE ENDLESS ou encore PRAYER BEFORE DAWN. Une section sera également consacré à deux réalisateurs italiens, Enzo G. Castellari et Sergio Martino, dont les films des années 70 ont marqué l’âge d’or du cinéma de genre italien aux côté de Mario Bava ou Dario Argento. Même si vous avez eu le loisir de voir certains de leurs films, une piqure de rappel sera certainement bénéfique…

A côté de ces hommages, une autre section sera consacrée à un réalisateur belge complètement subversif décédé en juin dernier, Thierry Zéno. Cette rétrospective de toute son oeuvre se déroulera à la Cinematek et permettra de voir les documentaires de ce réalisateur pas comme les autres.

Le culte sans vampires ne sera jamais le même et c’est pour ça que ce 11e OffScreen Film Festival va proposer une section entière consacrée aux saigneurs de ces dames sous le doux nom de Vampires Suck!, section qui va proposer d’aborder le thème du vampire par le biais de films qui ont tenté de renouveler ce genre vieux comme le cinéma. Ce sera l’occasion ou jamais de revoir MARTIN de Romero ou NEAR DARK de Bigelow.

Bien sûr, il y aura aussi les sections Shortscreen (une sélection de courts métrages contemporains) et Cineketje (une sélection de courts métrages pour enfants) et nous aurons même droit un petit programme d’hommage à la légende du cinéma d’animation américain Ralph Bakshi, qui trouvera sa place dans une soirée spéciale au Cinéma Nova autour du cinéma d’animation pour un public adulte.

Vous avez envie d’en savoir plus? Il ne vous reste alors qu’à vous rendre sur le site du 11e OffScreen Film Festival et de réserver très rapidement vos places pour vous faire une bonne dose de films cultes pour tenir jusqu’à l’année prochaine!