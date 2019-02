Les “Rencontres Images Mentales 2019” se dérouleront du 20 au 23 février 2019, durant 4 journées et 4 soirées à l’Espace Delvaux. Cet événement est organisé par Psymages et l’Autre «lieu», en collaboration avec la LBFSM, PointCulture et la Vénerie.

Compte tenu du succès grandissant du festival, de la fidélisation du public et de la capacité de la salle de la Vénerie, les Rencontres Images Mentales restent fidèles à sa tradition mais dans un esprit novateur. La même équipe est conservée pour cette 11ème edition et propose un programme varié et riche.

Les Rencontres Images Mentales proposent des projections de fictions, de documentaires, de courts-métrages et de films d’ateliers, différents dans leur genre mais avec une optique commune: apporter un regard singulier sur la folie, la maladie mentale et la société. Pour explorer les images de folie, de la personne en état d’étrangeté ou de souffrance psychique, les 4 journées de cette 11ème edition seront remplies avec des projections, des débats, des spectacles, de l’art et des rencontres.

Voici le programme en résumé de cette 11e édition:

• Focus sur l’art brut en collaboration avec le musée Art et Marges

• Présence de l’artiste André Robillard, et de quelques unes de ses oeuvres

• Une journée ‘Best of’ du Festival ciné video Psy de Lorquin

• Une journée films d’ateliers

• Un masterclass “L’asile à l’écran

• Des soirées avec des invités prestigieux: Jorge Leon, Felix Van Groeningen, Ilan Klipper…

• Des rencontres et débats

• En toute nouveauté: un atelier de réflexion – Rencontres animateurs atelier

• Et en clôture: un spectacle ‘Etre fou c’est dingue non ?” par le Théâtre du Code

A noter plus particulièrement:

3 soirées “Grand Format” à découvrir dans lesquelles un film, une rencontre sont accessibles au grand public :

Mercredi 20/02 – 18h00 & 20h30 Ouverture officielle – Cinés Apéros

BEAUTIFUL BOY de Félix Van Groeningen

Le film raconte l’expérience déchirante et inspirante de la survie et du rétablissement d’une famille prisonnière de l’addiction depuis de nombreuses années.

Après la séance de 20h30 : Rencontre avec Felix Van Groeningen (réalisateur), Jean Van Hemelrijck (Psychothérapeute), Nathalie Vandenborre (Psychiatre)

Vendredi 22/02 – 20h00

MITRA de Jorge Léon

Inspiré du parcours de la psychanalyste iranienne Mitra Kadivar, Jorge Léon élabore avec « MITRA » une réflexion sur l’enfermement et l’altérité. Un doux chant d’humanité. Dense et sobre à la fois.

21h30 : Rencontre avec Jorge Léon (réalisateur), Francis Martens (Psychanalyste)

Jeudi 21/02 – 20h00

LE CIEL ETOILE AU-DESSUS DE MA TETE de Ilan Klipper

Un film déjanté qui échappe à toute logique et qui fait de son personnage central un héros plus kafkaïen que freudien. « LE CIEL ETOILE AU-DESSUS DE MA TETE » pourrait se réclamer de l’éclectisme qui caractérise les films de Woody Allen.

21h30 : Rencontre avec Ilan Klipper (réalisateur), Frank Williams (comédien), Moreno Boriani (Psychiatre)

Plus d’infos sur: www.psymages.be