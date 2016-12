Alors que ces 20 dernières années, c’est plutôt la disparition des cinémas qui faisaient la une des informations, il est assez étonnant, en 2016 (alors que le streaming et la VOD sont en pleine expansion), de voir apparaitre un nouveau complexe de salles nommé White dans la zone de Bruxelles!

C’est donc au Docks Bruxsel, nouvel espace de shopping le long du canal, que cet espace cinéma, dirigé et proposé par le distributeur belge de films Belga Films, va développer ces 8 salles et quelques 900 places, lançant ainsi un nouveau concept qui sera ensuite développé dans la région de Liège également.

Entouré d’un espace blanc virginal ponctué des touches de couleurs d’écrans de télévision et de led modulables, les 8 salles aux couleurs différentes proposant seulement une centaine de places par salle sont équipées des dernières avancées en matière de son (Dolby, Atmos) et de projecteurs (3D) et offre même pour la première rangée des repose-pieds et des sièges avec un dossier basculant (pour faire oublier les désagréments de cette maudite première rangée).

Côté friandises, le cinéma va également proposer un concept que tous les fans de cinéma attendent depuis longtemps: pas de pop-corn ni de bonbons craquant pollueurs de l’environnement sonore (et olfactif pour le pop-corn). Pour les snacks, le White Bar proposera des produits bio locaux préparés amoureusement par l’équipe.

En matière de programmation, il y aura bien sûr des films distribués par Belga Films mais pas que! Elle devrait selon les dires du responsable être éclectique et offrir à chacun la possibilité de passer un bon moment dans une salle confortable au sein d’un centre de shopping accessible et disposant d’un parking souterrain.

Les places seront à prix unique et une promotion à 7,5 Euro est disponible jusqu’au 13 novembre.

Plus d’informations sur www.whitecinema.be