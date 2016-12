Voici le top 20 des films en Belgique au week-end du 6 novembre 2016.

A la fin de cette semaine de congé, les films pour enfant ont vu leur côte remonter, ce qui est logique: ainsi PETE’S DRAGON, TROLLS, THE SECRET LIFE OF PETS ou encore TAMARA ont tous regagné quelques places.

Dans les nouveautés, c’est le nouvel Oliver Stone, SNOWDEN, et THE GIRL OF THE TRAIN qui se classent tous deux dans le top 20 comme on s’en serait douté. Reste à voir combien de temps ils vont tenir leur place.

Pas de grands bouleversements donc pour une semaine post Toussaint qui n’enflammera pas ce box-office avant l’arrivée d’ici quelques semaines de nouveaux blockbusters.

Que le cinéma soit avec vous.

