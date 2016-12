Kinepolis Group et IMAX Corporation collaborent à l’ouverture d’une salle IMAX avec une projection laser 4K à Kinepolis Bruxelles. La salle aura une capacité de 400 sièges. L’IMAX au laser offrira aux cinéphiles à Bruxelles les images numériques les plus précises, claires et vivantes sur un écran de 532 m², ainsi qu’une expérience audio immersive sans égale. L’ouverture de la salle IMAX est prévue pour le 14 décembre, le jour de la sortie de ROGUE ONE: A STAR WARS STORY, le premier film qui y sera projeté.

Kinepolis a ouvert en 1988 son complexe cinématographique à Bruxelles. À l’époque, c’était le premier mégaplex au monde avec 25 salles. L’une de ces salles a accueilli la première expérience IMAX dans un cinéma commercial. La technologie IMAX était jusqu’alors principalement liée aux musées et servait exclusivement à projeter des documentaires. Malgré un nombre important de fans, dont la Reine Fabiola, Kinepolis a fermé la salle IMAX fin 2005 suite à un contenu limité à l’époque. Aujourd’hui, Kinepolis est convaincue que la projection laser IMAX de nouvelle génération, combinée à des films à succès adaptés au format IMAX, procurera une expérience cinématographique exclusive et complémentaire aux cinéphiles belges.

« Explorer les frontières de l’innovation afin d’améliorer l’expérience client a toujours été le fondement de notre succès. Cette recherche perpétuelle, ainsi que le succès d’IMAX dans des marchés comme les Pays-Bas, la France et l’Allemagne, nous ont amenés à rouvrir notre salle IMAX à Bruxelles et à l’équiper des technologies laser et audio les plus récentes d’IMAX », déclare Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group. « Nous nous réjouissons de redynamiser notre collaboration avec IMAX et de continuer ainsi à investir dans une expérience de cinéma unique pour nos clients. »

« Kinepolis est le plus gros exploitant de salles de cinéma en Belgique et un acteur important en Europe », affirme Andrew Cripps, President of International et EVP chez IMAX Corporation. « Compte tenu de la force d’attraction exceptionnelle que nous observions dans d’autres régions comparables, nous pensons que nous pouvons atteindre le même succès en Belgique et nous sommes impatients de poser ce nouveau jalon pour une expérience de cinéma immersive dans un endroit qui a été pionnier. »

Le système de projection dual laser 4K IMAX, qui utilise toujours deux projecteurs, est équipé des dernières technologies IMAX. Celles-ci permettent de projeter des images avec un format d’image allant jusqu’à 1.43:1 offrant une résolution et une netteté maximales, et des niveaux de clarté, de contraste et de couleurs jamais vus. Le nouveau système comprend également la toute nouvelle technologie sonore d’IMAX, avec une mise à jour vers le son 12.1, caractérisée par encore plus de puissance et de précision, des canaux sonores supplémentaires sur les côtés et dans le plafond, positionnant encore mieux le son dans l’espace et garantissant une véritable expérience immersive.

