Casting pour UNDER MY SKIN

Casting pour UNDER MY SKIN

Lukas Dhont et Sidi Larbi Cherkaoui sont à la recherche de danseurs-acteurs ou acteurs-danseurs de tous sexes entre 14 et 18 ans pour un rôle dans UNDER MY SKIN, le premier long métrage de Lukas Dhont.

Les auditions auront lieu dimanche le 11 décembre à Anvers.

Pour participer, veuillez envoyer vos infos personnelles (nom, sexe, âge, gsm) avec quelques photos récentes et quelques explications sur votre experience à la danse à castingums [at] menuet.be.

Bonne chance à tous.