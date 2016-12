Tu es passionné de cinéma et rêves de découvrir la Méditerranée grâce au 7éme Art ? Tu as entre 18 et 25 ans ?

Alors cette expérience est faite pour toi !

Nous te proposons de faire partie de notre Jury Jeune !

Une occasion unique d’assister aux projections des films de la compétition officielle et d’en débattre avec d’autres membres de jury tout aussi passionnés! Tu auras la chance de remettre le prix du Jury Jeune lors de la cérémonie de clôture du festival.

La 16ème édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles n’attend que toi ! Comment faire?

Il te suffit de nous envoyer ta critique d’un film vu au cinéma lors de ces 12 derniers mois (pas plus d’une page dactylographiée), ainsi qu’une courte lettre de motivation et tes coordonnées complètes (nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail) avant le 30 septembre à midi: soit par courriel : accueil@cinemamed.be, soit par courrier adressé au Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, Sélection Jury Jeune, 42, rue des Palais, 1030 Bruxelles

Règlement disponible sur le site www.cinemamed.be