Présentée pour la seconde fois par un Jérôme Commandeur parfaitement à l’aise dans son rôle, la 42e Cérémonie des César s’est déroulée sans anicroches mais avec beaucoup d’émotions du côté des espoir tant féminin que masculin ou bien avec un François Ruffin très engagé et avec un Jean-Paul Belmondo entouré de ses amis proches. Et comme prévu DIVINE rafle quelques beaux César, avec l’émotion en plus. Et voici le détail des gagnants:

Meilleur espoir féminin

Oulaya Amamra pour DIVINES

Meilleurs costumes

Anaïs Romand pour LA DANSEUSE

Meilleur son

Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier pour L’ODYSSEE

Meilleur espoir masculin

Niels Schneider pour DIAMANT NOIR

Meilleurs décors

Jérémie D. Lignol pour CHOCOLAT

Meilleur film documentaire

MERCI PATRON ! réalisé par François Ruffin

Meilleure musique originale

Ibrahim Maalouf pour DANS LES FORETS DE SIBERIE

Meilleur premier film

DIVINES réalisé par Houda Benyamina

Meilleur montage

Xavier Dolan pour JUSTE LA FIN DU MONDE

Meilleur film d’animation

CELUI QUI A DEUX ÂMES (COURT MÉTRAGE) réalisé par Fabrice Luang-Vija

MA VIE DE COURGETTE (LONG MÉTRAGE) réalisé par Claude Barras

César d’honneur

George Clooney

Meilleure photo

Pascal Marti pour FRANTZ

Meilleur Film de Court Métrage

MAMAN(S) réalisé par Maïmouna Doucouré

VERS LA TENDRESSE réalisé par Alice Diop

Meilleur acteur dans un second rôle

James Thierrée dans CHOCOLAT

Meilleure adaptation

Céline Sciamma pour MA VIE DE COURGETTE

Meilleure actrice dans un second rôle

Déborah Lukumuena dans DIVINES

Meilleur film étranger

MOI, DANIEL BLAKE réalisé par Ken Loach

Meilleur scénario original

Sólveig Anspach, Jean-Luc Gaget pour L’EFFET AQUATIQUE

Meilleure actrice

Isabelle Huppert dans ELLE

Meilleur réalisation

Xavier Dolan pour JUSTE LA FIN DU MONDE

Meilleur acteur

Gaspard Ulliel dans JUSTE LA FIN DU MONDE

Meilleur film

ELLE réalisé par Paul Verhoeven