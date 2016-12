Et voilà, après un mois de juin plutôt pluvieux, le Brussels Film Festival clôture sa 14e édition sur L’EFFET AQUATIQUE de Solveig Anspach, un film tendre et juste. Mais après 8 jours et pas mal de visions de films européens, il fallait bien que les jurys fassent leur ouvrage en proposant un palmarès plutôt réjouissant.

En effet, l’injustice de Cannes a donc été réparée puisque c’est l’excellent TONI ERDMANN de Maren Ade, le grand absent du palmarès cannois, qui reçoit le Golden Iris de cette compétition!

Pour le reste du palmarès du Brussels Film Festival 2016, c’est ici:

Compétition officielle

White Iris

A GOOD WIFE de Mirjana Karanovic

Prix du jury

CALLBACK de Carles Torras

Cinelab Prix de la meilleure photographie

Giorgos Arvanitis pour BLIND SUN de Joyce A. Nashciawati

Récompenses dans les autres jurys

ASA Jury

Prix du meilleur scénario

TONI ERDMANN de Maren Ade

Cineuropa Jury

Prix Cineuropa

PIKADERO de Ben Sharrock

UPS Jury

UPS Prix Cinephile

SUNTAN de Argyris Papadimitropoulos

Récompenses pour les longs métrages toutes sections confondues

Prix du public

EL OLIVO (The Olive Tree) de Iciar Bollain

RTBF TV Prix du meilleur film

TONI ERDMANN de Maren Ade

BeTV Prix du meilleur film

EL OLIVO (The Olive Tree) de Iciar Bollain (Spain/Germany)

