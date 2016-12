Malgré les difficultés financières et une époque un peu troublée, le FIFF a réussi son pari: la fête du cinéma était partout dans Namur et a éclairé l capitale de la Wallonie pendant toute sa durée. Les meilleurs choses ont toujours une fin et, dans le cas d’un Festival, un palmarès. Et voici donc le palmarès du 31e FIFF:

COMPETITION OFFICIELLE LONGS METRAGES

Bayard d’Or du Meilleur film

ORPHELINE d’Arnaud des Pallières (France)

Prix Spécial du Jury

UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS de Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian (France)

Bayard du Meilleur scénario

Alina Grigore & Adrian Sitaru pour le film ILLÉGITIME d’Adrian Sitaru (Roumanie/Pologne/France)

Bayard de la Meilleure photographie

MA VIE DE COURGETTE de Claude Barras (Suisse/France)

Bayard de la Meilleure comédienne

Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Véga Cuzytek, Solène Rigot pour le film ORPHELINE d’Arnaud des Pallières (France)

Bayard du Meilleur comédien

Adrian Titieni pour le film ILLÉGITIME d’Adrian Sitaru (Roumanie/Pologne/France)

Mention Spéciale

LE VOYAGE AU GROENLAND de Sébastien Betbeder (France)

COMPETITION PREMIERE OEUVRE DE FICTION

Bayard de la Meilleure première œuvre de fiction

DIAMOND ISLAND de Davy Chou (Cambodge/France/Allemagne/Thaïlande/Qatar)

Prix Découverte

TRAMONTANE de Vatche Boulghourjian (Liban/ France/Qatar/Emirats Arabes Unis)

COMPETITION OFFICIELLE COURTS METRAGES

Bayard du Meilleur Court Métrage

QUE VIVE L’EMPEREUR d’Aude Léa Rapin (France)

Prix spécial du Jury

VILLEPERDUE de Julien Gaspar-Oliveri (France)

Mention

OH WHAT A WONDERFUL FEELING de François Jaros (Québec)

COMPETITION NATIONALE FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

Prix du Meilleur Court Métrage

ANGELIKA de Léopold Legrand (Belgique)

Prix spécial du Jury

LA SAISON DU SILENCE de Tizian Büchi (Belgique/Suisse)

Prix de la Meilleure photographie

Camille Sultan pour LA SAISON DU SILENCE de Tizian Büchi (Belgique/Suisse)

Prix d’interprétation

Hajar Koutaine dans le film A l’ARRACHÉ d’Emmanuelle Nicot (Belgique)

Mention

CORPS de Benjamin D’Aoust (Belgique)

Prix du Meilleur clip

DRIFTED de Dent De Cuir (France/Québec)

AUTRES PRIX

Prix du Public Long Métrage Fiction

IL A DÉJÀ TES YEUX de Lucien Jean-Baptiste (France/Belgique)

Prix du Public Documentaire

UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS de Valeria Bruni Tedeschi & Yann Coridian (France)

Prix du Public Court Métrage

VILLEPERDUE de Julien Gaspar-Oliveri (France)

Prix du Jury Junior

1:54 de Yan England (Québec)

Les Prix Off

Prix Cinevox – Long Métrage Belge

NOCES de Stephan Streker

Prix de la Critique – Long Métrage Belge

EVEN LOVERS GET THE BLUES de Laurent MICHELI

Prix Be TV – Long Métrage

ORPHELINE d’Arnaud des Pallières (France)

Prix ARTE – Court Métrage

LES DAUPHINES de Juliette Klinke (Belgique)

Prix Format Court – Court Métrage International

UNE NUIT A TOKORIKI de Roxana Stroe (Roumanie)

Prix RTBF – Court métrage belge

LES DAUPHINES de Juliette Klinke (Belgique)

Prix BeTV – Court métrage belge

LULU de Michiel Blanchart et Louise Dendraën (Belgique)