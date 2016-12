Le premier Drone Film et Photo Festival, une première en Europe, ouvrira ses portes du 3 au 5 juin à Saint-Hubert dans les Ardennes belges.

Si le drone est clairement un phénomène de mode, il est évident désormais qu’il occupe aussi une place de choix dans les créations cinématographiques du monde entier. Le but de cette première édition est non seulement de faire une fête de l’image dédiée au drone mais aussi de démontrer que l’image par drone peut aussi servir à raconter des histoires.

Deux salles de l’aérodrome militaire de Saint-Hubert accueilleront le Festival et le public (les organisateurs attendent environ 5000 personnes durant les 3 jours), une salle sera dédiée à une expo photo et l’autre à tout ce qui concerne l’image animée (vidéo, projection de films).

Deux concours auront lieu en parallèle, l’un pour les films, l’autre pour la photo. Côté film, 18 films ont été sélectionnés pour participer à la compétition qui permettra au jury de décerner les Drones d’or.

En complément au Festival, des tables rondes auront lieu autour de thématiques de l’agriculture, la sécurité, la législation, le cinéma et la photo, etc. Et bien sûr, des démonstrations de drones et des courses FPV seront également organisées pendant les 3 jours…

Le pass pour une journée est de 10 euros.

Plus d’information sur www.dronefilmfestival.be