C’est du 17 au 24 juin 2016 que le Brussels Film Festival va prendre ses quartiers à Flagey comme chaque année depuis maintenant 14 ans. Consacré au cinéma européen, il fera le passage à l’été pour le plus grand plaisir des cinéphiles de tous poils, le tout sous une affiche très ‘hommage’ réalisée par le belge Laurent Durieux (une expo lui sera consacrée pendant l’été à Flagey).

Si 2016 est clairement une année difficile pour le Festival qui a vu beaucoup de ses budgets divisés par deux, ce n’est pas pour autant que la programmation s’en ressentira avec 12 films en compétition dont une des sensations du Festival de Cannes, TONI ERDMAN, 15 films en panorama du cinéma européen, 3 séances spéciales du parlement européen, 8 projections en plein air, 11 courts métrages et 17 films en rétrospective de Volker Schlondorff, l’invité d’honneur du Festival qui donnera également sa leçon de cinéma.

C’est LA PAZZA GIOIA, le nouveau film du réalisateur italien Paolo Virzi (IL CAPITALE HUMANO), drôle et délirant avec Valeria Bruni Tedeschi comme on l’a rarement vue, qui fera l’ouverture tandis que L’EFFET AQUATIQUE clôturera les 8 jours durant lesquels le cinéma européen sera à la fête.

A l’occasion de la fête de la musique, le Festival proposera également une soirée ciné-concert le 21 juin à 19h30 à Flagey avec au programme Castus, Kris Dane et Mustii. Mais voilà, si la soirée est gratuite (Fête de la Musique oblige), les difficultés financières du Festival l’oblige à vous demander de l’aider chacun à votre niveau en participant à un crowdfunding organisé autour de cette soirée. Plus d’infos ici www.kisskissbankbank.com/soiree-cine-concerts-brff-2016

Mais au-delà du plaisir cinéphilique, le Festival a décidé de proposer à partir de cette année d’honorer un invité et de lui consacrer une soirée spectacle pluridisciplinaire. C’est Guy Bedos qui va s’y coller le premier le samedi 18 juin au Théâtre 140 (la soirée est déjà complète) en proposant une soirée riche en émotions avec des invités surprises belges et français, le tout mélangeant habilement sketches et cinéma.

Ce n’est pas la seule nouveauté de cette édition puisque le BRFF proposera également cette année pour la première fois une brocante cinéma et musique sur la place sainte-croix, le dimanche 19 juin. Avis aux amateurs!

Bien sûr il y aura des invités, bien sûr il y aura des workshops et des formations, et bien sûr, ce sera la fête du cinéma européen du 17 au 24 juin à Flagey. Qu’on se le dise.

Plus d’infos sur www.brff.be